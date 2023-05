Inter in finale di Champions, Zanetti: "Vorrei evitare il Real Madrid"

"E' stato un percorso lungo e difficile, non è stato semplice ma i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante.Vorrei incontrare in finale il Real Madrid, che sembra fatto per questa coppa". Lo ha dichiarato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter e capitano della squadra del Triplete, a Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby di Champions contro il Milan.