Pioli-Costacurta, discussione in tv: "Non è corretto parlare di voglia"

"Mancanza di voglia dei giocatori? Non sono d'accordo. Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all'andata e al ritorno. L'Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto". Lo ha detto Stefano Pioli a Sky, rispondendo (a muso duro) ad un commento di Costacurta sulla mancanza di voglia da parte dei giocatori rossoneri, dopo la vittoria dell'Inter contro il Milan nella semifinale di ritorno di Champions . Sulla partita : "Siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon primo tempo. Peccato, perché siamo arrivati fin qua con grande merito. Per il nostro percorso la finale sarebbe stato qualcosa di eccezionale. Non esserci riusciti è una grossa delusione".

Le parole di Pioli dopo Inter-Milan

Il tenico rossonero ha aggiunto: "E' una stagione più complicata di quella che ci aspettavamo. Tonali ha cambiato posizione rispetto all'andata. Ha giocato più avanti per essere più pericolosi. Il percorso di questa squadra, di questo gruppo, è difficile definirlo negativo. Abbiamo provato ad essere competitivi in campionato e Champions ma quest’anno qualcosa ci è mancato. I rimpianti sono soprattutto per il campionato. Mancano tre partite, dobbiamo finire bene per chiudere la stagione con positività. La base della squadra è ottima". Poi, in conferenza stampa, ha spiegato: "La delusione vera sarebbe non giocare la Champions anche l'anno prossimo, per cui dobbiamo ripartire subito in campionato. C'è delusione, perché abbiamo giocato una buona partita ma non siamo riusciti ad alzare il livello".