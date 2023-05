Diretta City-Real ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MANCHESTER (Inghilterra) - Per Pep Guardiola la sfida di stasera contro il Real Madrid di Ancelotti è l'occasione per riportare il suo Manchester City in finale di Champions League 2 anni dopo la grande delusione dello Stadio do Dragao. Ecco perché la mente non può che essere focalizzata su un unico obiettivo, interrompere quella che col tempo è diventata un’attesa estenuante. Qualche anno fa, la Champions era vista da tutti come una semplice opportunità. Grande, anzi enorme, ma pur sempre un’opportunità. Oggi, invece, quel trofeo si è trasformato nell’ossessione più grande di tutte: "Quando sono arrivato qui - ha detto Guardiola in conferenza alla vigilia - non mi hanno detto di vincere la Champions. Mi hanno detto di cercare di fare il meglio possibile. Abbiamo vinto tutti i titoli tranne questo. Ora lo vogliamo". Di fronte però c'è il Real Madrid, che certe sfide è abituato non solo a giocarle, ma anche a vincerle. A fare la differenza, secondo Carlo Ancelotti, dovranno essere, infatti, "le 11 semifinali Champions disputate negli ultimi 13 anni, perché la pressione sarà altissima e uno deve tirare fuori tutta la propria personalità per riuscire a esprimere al massimo la propria qualità. In questo momento, il City è la squadra più forte d’Europa e per questo sarà una partita emozionante, ma sono tranquillo perché conosco bene questo tipo di giorni in cui sarà fondamentale non essere negativi e non pensare a quanto sono forti Haaland o a De Bruyne, bensì a un dribbling di Vinicius o a un buon movimento di Benzema".