Inter-Milan, pagelle: Acerbi-Barella gara totale. Leao, tanta attesa per nulla

Onana 6

L’avvio è da film horror: non legge un tiro da trenta metri di Theo ed esce come a Salerno su un cross non combinando per poco il frittatone. Poi, per fortuna dell’Inter, si setta sulla partita.

Darmian 6.5

Leao gli scappa via solo una volta (38’ pt) aiutandosi con la mano: più efficace di una guardia svizzera.

Acerbi 7

I palloni alti sono tutti suoi ed è al solito monumentale in marcatura su Giroud. Poteva però evitare il pestone a Tonali a inizio secondo tempo: gesto non edificante.

Bastoni 6.5

Meno propositivo rispetto ad altre volte, ma dietro fa tutto per bene.

Dumfries 6.5

La presenza di Leao moltiplica la sua attenzione in fase difensiva, ma lui risponde presente nonostante non sia la specialità della casa.