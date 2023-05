Zhang: "Lukaku già sapeva dell'Inter in finale di Champions! Mi disse..."

L'Inter batte il Milan (per la seconda volta in 8 giorni) per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e approda alla finale Champions di Istanbul. In attesa di scoprire chi sfiderà tra Manchester City e Real Madrid (gara in programma stasera, si riparte dall'1-1- del Bernabeu), i nerazzurri si godono la festa. Inzaghi e i suoi uomini tornano in finale dopo 13 anni dall'ultima volta, l'anno del triplete con José Mourinho in panchina. Anche il presidente Steven Zhang ha manifestato tutta la sua gioia nel post-partita: "Ogni stagione ha una sua storia, ci sono alti e bassi, ma noi siamo questi. Inzaghi è stato bravissimo a portare la squadra sulla rotta giusta, a fare ciò che abbiamo chiesto, a dare una mentalità vincente all'ambiente". I successi per Zhang sembrano essere una costante, tra scudetti, Coppe italia e Supercoppe Italiane: "Sette anni fa abbiamo deciso di prendere il club avendo ben presente il focus e adesso vogliamo continuare così, perchè questa è una società di successi".