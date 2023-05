City-Real, Ancelotti: “Perez negli spogliatoi? Ha solo salutato”

Il Real Madrid viene annientato dal Manchester City di Guardiola e vede sfumare la possibilità di giocarsi la finale di Champions League contro l' Inter . La squadra di Ancelotti ha perso 0-4 in una gara dove non c'è mai stata storia e che è stata decisa dalla doppietta di Bernardo Silva e dai gol di Akanji e Julian Alvarez . Al termine della sfida l'allenatore dei Blancos ha dichiarato: "Il City ha giocato meglio di noi e ha meritato di vincere. Non c'è stato nessun corto circuito, hanno pressato forte prendendo vantaggio nel primo tempo. Nel secondo abbiamo provato a rientrare in partita ma non c'è stato niente da fare".

City-Real, Ancelotti: "Nessun dramma, pensiamo al futuro"

Ancelotti ha continuato: "Si poteva gestire meglio il pallone in certe situazioni ma a volte succede, sono molto forti e bisogna accettare di uscire. Ripeto, non c'è stato nessun blackout psicologico" per poi concludere parlando del suo futuro: "Con Florentino Perez abbiamo parlato, è venuto negli spogliatoi e ha solo salutato la squadra. Il futuro è molto chiaro, questa sconfitta ci aiuterà ad essere migliori il prossimo anno. Il Real Madrid non fa drammi ma pensa al futuro, l'anno scorso abbiamo vinto ma a volte può capitare di perdere in semifinale. Abbiamo fatto una grande stagione, ci sta non vincere tutti gli anni. Io mi sento molto bene".