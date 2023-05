City-Real, Guardiola e i baci a Grealish: svelato il motivo

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo l'1-1 del Bernabeu, il City domina all'Etihad e rifilando un sonoro poker al Real Madrid di Ancelotti conquista un posto ad Istanbul dove si giocherà la finale contro l'Inter. Al termine del successo nella semifinale di ritorno, il tecnico dei Citizens Pep Guardiola commenta così: "Siamo in finale di Champions e non succede spesso. Molta felicità, è la seconda volta in tre anni". Soddisfatto Guardiola che si proietta subito al futuro con Premier ed Fa Cup da mettere in bacheca prima della sfida contro i nerazzurri di Inzaghi: "Adesso prepariamo la partita per vincere il campionato e poi due settimane per la finale di coppa e di Champions".