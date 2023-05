Guardiola e il messaggio a Rio Ferdinand prima di City-Real: il retroscena

All'Etihad Stadium è andata in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, terminata 4-0 per i "Citizens". Gara senza storia fin dai primi minuti, con gli ospiti schiacciati nella propria metà campo. Le occasioni fioccavano e solo un mostruoso Courtois, almeno inizialmente, ha tenuto in piedi i suoi. Un risultato netto, una gara mai in discussione. Anche se alla vigilia l'esito non sembrava così scontato, vista anche l'abitudine del Real Madrid ad affrontare questo tipo di partite.