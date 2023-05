Vittoria Mondiale e Champions? Lautaro e Julian Alvarez si sfidano

Lautaro-Alvarez, obiettivo Champions-Mondiale

C'è un gruppo ristretto di calciatori che in carriera hanno vinto sia Champions League che Mondiale. Ristrettissimo quello che vede invece giocatori ottenere le due coppe nella stessa stagione sportiva: e in quest'ultima cerchia rientrerà uno tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, con i due attaccanti che hanno trionfato con l'Argentina nel Mondiale in Qatar lo scorso dicembre. In attesa di capire quale dei due riuscirà nell'impresa, chi aveva realizzato questa doppietta nella stessa stagione prima di loro? Bisogna risalire innanzitutto al 1974: Beckenbauer, Maier, Muller, Breitner, Hoeness e Schwarzenbeck trionfarono nella Coppa dei campioni con il Bayern Monaco, qualche tempo più tardi si laurearono anche campioni del mondo con la Germania. Poi il balzo nel 1998, con Karembau che prima vinse la Champions con il Real Madrid, poi il Mondiale casalingo con la Francia. Quattro anni più tardi fu Roberto Carlos ad ottenere questa doppia vittoria: nel 2002 vittoria col Real Madrid in Champions, nel luglio il successo nel Campionato del Mondo con il suo Brasile (vittoria finale contro la Germania). Nel 2014 tocca a Khedira: prima la Decima ancora con il Real Madrid, vinta nella finalissima contro i cugini dell'Atletico; poi il successo con la sua Germania nel Mondiale in Brasile, dove saltò la finale contro l'Argentina per un infortunio ma laureandosi ugualmente campione. Infine il 2018: protagonista, neanche a dirlo, il Real Madrid, stavolta con Varane, che oltre al successo con il club in Europa, divenne campione del mondo con la Francia battendo la Croazia nell'ultimo atto. Ora avanti con il prossimo: chi sarà tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez a riuscire in questa impresa?