City-Inter, Siviglia-Roma, Fiorentina-West Ham: gli arbitri delle 3 finali

Si avvicina sempre di più la fase calda della stagione. In ballo, infatti, tutte le competizioni europee, con le sole finali rimaste da giocare e con le italiane protagoniste. L'ultimo atto della Champions League vedrà di fronte Manchester City ed Inter, ma prima si disputerà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in mezzo tra le due la finalissima di Conference tra Fiorentina e West Ham. La Uefa ha ufficializzato gli arbitri per tutt'e tre le partite.