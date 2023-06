Inter e Champions, perché crederci: la profezia dell'uovo contro il City

L'ultimo passo, quello della finale, verso il traguardo più prestigioso che si possa raggiungere: la quarta Champions è il sogno dell' Inter di Inzaghi , che a Istanbul il 10 giugno prossimo si troverà di fronte lo spauracchio degli spauracchi, quel Manchester City di Guardiola che è già andato a un soffio dall'alzare la coppa dalle grandi orecchie due anni fa e che ora ci riprova, con un Haaland davanti in più a fare ancora più spavento. La goleada rifilata al Real Madrid in semifinale è ancora negli occhi degli appassionati di calcio di tutto il mondo e ovviamente anche dei tifosi nerazzurri, i campioni d'Inghilterra sono strafavoriti per la vittoria. Ma...

Inter campione d'Europa: la profezia dell'uovo

Come sempre in questi casi, è corsa alla statistica, alla coincidenza, ai corsi e ricorsi storici calcistici e non e, negli ultimi tempi, a profezie improbabili ma che fanno sorridere, sognare, emozionare. Dal Polpo Paul dei mondiali 2010 al cagnolino Corgi che furoreggia negli Stati Uniti pronosticando le finali NBA, gli esempi sono tanti e tra questi uno che sorride all'Internazionale sta facendo il cosiddetto 'giro del web': il video è amatoriale e si basa su un semplice quanto spietato metodo per definire il tabellone della Champions League, a partire dai quarti di finale. Un crescendo di gusci rotti e accoppiamenti centrati mentre i perdenti finiscono in padella, fino all'epilogo che salva l'uovo Inter e gli consegna il trionfo mentre il City finisce a friggere ancora una volta nel tegame della sconfitta...