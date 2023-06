Bufera Marciniak, City-Inter a rischio? L’arbitro si difende così

TORINO - È arrivata la risposta ufficiale di Simon Marciniak , l'arbitro polacco designato per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, accusato di aver partecipato a una manifestazione voluta dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen , noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. La Uefa ha chiesto spiegazioni al direttore di gara, che ha replicato intanto attraverso il suo profilo Instagram.

La risposta di Marciniak

Questo il messaggio pubblicato da Marciniak, per il quale è stata ipotizzata anche la rimozione dalla finale di Champions League: "In relazione ai resoconti odierni dei media, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato partiti, organizzazioni politiche o singoli politici e mi dissocio chiaramente da qualsiasi visione, dichiarazione e azione estremista, razzista o antisemita. Per quanto riguarda la copertura mediatica odierna dichiaro di non aver mai appoggiato né legittimato alcun partito politico, organizzazione o singolo politico. Mi dissocio, con forza e chiarezza, da qualsiasi tipo di visione, affermazione o azione radicale, razzista o antisemita".