Inter e Champions, perché crederci: il cammino a specchio e l'età Inzaghi-Mourinho

Manca sempre alla grande sfida dell’Inter contro il Manchester City. Una finale di Champions League dal grande fascino e che darà l’opportunità ai nerazzurri di conquistare il suo quarto trionfo in questa competizione (1963-1964, 1964-1965, 2009-2010 gli altri successi). Il duello tra Citizens e nerazzurri sarà un match dal grande spessore tecnico con campioni affermati in entrambe le squadre, esattamente come avvenne la notte la notte del 22 maggio 2010 a Madrid quando l'Inter di Mourinho affrontò e sconfisse per 2-0 il Bayern Monaco di Louis van Gaal. Ma non sono le uniche analogie fra quella notte e quella che la squadra di Simone Inzaghi vivrà il prossimo 10 giugno. Negli incredibili corsi e ricorsi storici che stiamo raccontando in questi giorni quello relativo al confronto tra le due annate europee dei nerazzurri è uno dei più incredibili e che fa letteralmente sognare i tifosi dell’Inter.