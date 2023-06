Manchester City-Inter: se essere sfavoriti diventa un vantaggio. L'analisi

Ci siamo, il conto alla rovescia per un indimenticabile appuntamento con la storia è già cominicato: Manchester City e Inter tra meno di una settimana si sfideranno nella notte più importante della stagione, quella che, allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, laureerà la squadra campione d’Europa. Da una parte gli Avengers del football, i Supereroi del gioco, la marea azzurro mare che, in Inghilterra, ha travolto tutto e tutti cannibalizzando la Premier League e tritando ogni ostacolo pure in FA Cup: la finale di sabato, per la banda Guardiola può essere il coronamento di un’annata indimenticabile, può essere la chiusura del cerchio, può regalare quel Treble, quel trittico di successi, che finora è stato centrato solamente dall’altra metà del cielo di Manchester, quella Red Devil nel 1999 sotto la guida di Sir Alex Ferguson, un altro santone del calcio contemporaneo. Ma attenzione: dopo i numerosi e vani assalti al trofeo per club più importante della Vecchia Europa, l’ultimo atto ad Istanbul rischia di trasformarsi in un’ossessione. Il peso dell’attesa, il sentirsi strafavoriti e, dunque, obbligati a vincere potrebbe far imballare le gambe dei Mancunians.