Inzaghi: "Il City? I più forti al mondo. Giocheremo da grande Inter"

Inzaghi in cattedra

Palla quindi a Inzaghi. «È stato un viaggio lungo, iniziato da un giorno non fortunatissimo, quello dei sorteggi, in cui avevamo preso Barça e Bayern però anche lì eravamo consapevoli di poter fare un bel percorso. Un percorso iniziato lo scorso anno, quando abbiamo incontrato Real e Liverpool, squadre che hanno disputato la finale, e che sono rimaste nei nostri pensieri. City super favorito? Non sono bravissimo a dare percentuali, sicuramente incontreremo la squadra più forte del mondo e noi dovremo essere molto, molto attenti a fare una gara da squadra sapendo di avere di fronte una squadra fantastica e un allenatore che ha segnato un’epoca. A livello di importanza è sicuramente la mia e la nostra partita più importante della carriera, una partita che ci ripaga degli sforzi fatti durante l’anno. Lukaku o Dzeko? Non ho deciso lì, a metà campo e in difesa perché fortunatamente ho la possibilità di scegliere e questo per un allenatore è la miglior cosa che ci sia. Come si batte il City? È una squadra completa, fisica, tecnica che ha pochissimi punti deboli. Sappiamo che dovremo essere bravi a togliergli un po’ di possesso e ad attaccarli. Sappiamo che loro inseguono questa competizione da tanti anni, noi abbiamo fatto tantissimi passi in avanti: adesso ci siamo sappiamo che dobbiamo fare una grande partita sapendo ciò che ci troveremo davanti. La miglior qualità della mia squadra? Ho sempre avuto ragazzi che sono riusciti a tirar fuori risorse che tutti noi pensavamo di non avere. Noi non abbiamo mai avuto ultime spiagge, ma solo partite da giocare da grande Inter e non le abbiamo mai sbagliate. L’approccio alla partita sarà poi importantissimo: sappiamo che loro partono sempre molto forti ma pure noi siamo preparati. Di cosa ho paura? Di nulla, perché si parla di calcio, abbiamo tantissimo rispetto e siamo orgogliosi di giocare questa finale che abbiamo fortissimamente voluto. E poi il calcio è bello anche perché non sempre vince chi è favorito...».