Inter, devi crederci: i ko di Fiorentina e Roma dicono Champions!

In questa stagione, che si concluderà con la finale di Champions League tra Manchester City e Inter , il calcio italiano è riuscito ad ottenere buoni risultati in campo europeo, portando tre squadre di Serie A nelle finali delle tre competizioni continentali: i nerazzurri in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Prima di quest'anno, era successo quattro volte che l'Italia fosse rappresentata in tutte e tre le finali europee: nel 1988-89, nel 1989-90, nel 1992-93 e nel 1993-94.

Roma e Fiorentina , entrambe sfortunate, non sono riuscite a portare a casa il trofeo: i giallorossi hanno perso ai calci di rigore contro il Siviglia a Budapest mentre i viola, a Praga, sono stati sconfitti dal West Ham con un gol al 90' minuto. Ora tocca all' Inter di Simone Inzaghi, contro la corazzata di Guardiola a Istanbul, credere nel trionfo. Anche perché c'è una particolare statistica che è dalla parte dei nerazzurri: ogni volta che ci sono state tre o più italiane nelle finali europee (considerando la vecchia Coppa delle Coppe al posto della nuova Conference League), almeno una ha vinto la coppa. Con Roma e Fiorentina ko, ora tocca ai nerazzurri proseguire questa 'tradizione'.

Italiane nelle tre finali europee: quando e chi ha vinto

Nella stagione 1988-89: Milan contro Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni, Napoli contro Stoccarda in Coppa Uefa, Sampdoria contro Barcellona in Coppa delle Coppe. Samp ko, Milan e Napoli trionfarono.

Nella stagione 1989-90: Milan contro Benfica in Coppa dei Campioni, Juventus contro Fiorentina in Coppa Uefa e Sampdoria contro Anderlecth in Coppa delle Coppe. Trionfarono Milan, Juve e Sampdoria.

Nella stagione 1992-93: Milan contro Marsiglia in Coppa dei Campioni, Juventus contro Dortmund in Coppa Uefa e Parma contro Anversa in Coppa delle Coppe contro l'Anversa. Milan ko, trionfarono Juve e Parma.

Nella stagione 1993-94: Milan contro Barcellona in Coppa dei Campioni, Inter contro Salisburgo in Coppa Uefa e Parma contro Arsenal in Coppa delle Coppe. Parma ko, trionfarono Milan e Inter.