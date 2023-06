Lautaro: "Finale Champions come Mondiale". Darmian: "Inter, idee e cuore"

Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa con Calhanoglu e Darmian alla vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City : "Analogie con la finale del Mondiale? Sono le due finali più importanti per un giocatore, l'unica cosa che cambia è la maglia. Le sensazioni sono le stesse, uniche. Siamo arrivati fin in fondo ed è merito del lavoro fatto tutto l'anno in gruppo, che è quello che conta per ottenere l'obiettivo" ha detto l'argentino.

Inter-City, le parole di Lautaro

"Siamo all'ultimo passo per questa partita importante per i popolo nerazzurro e la società. Siamo in finale per merito nostro, ho imparato tanto, sento tanta responsabilità ma tutti i compagni saranno pronti per questa partita. Sono soddisfatto di questa stagione e speriamo di finire in bellezza. Infortuni? Mi sono ripreso ho parlato con il ct Scaloni e mi ha dato la possiibilità di riposarmi un po' dopo l'intensa stagione, per riposare la caviglia", ha aggiunto Lautaro.