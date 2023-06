City-Inter, è l'unico ad aver vinto la Champions League: c'entra la Juve

La Champions di 18 anni fa, la Juve e il Liverpool

Stagione 2004/05, finale di Champions proprio a Istanbul. Il ricordo non può che andare immediatamente a quel Milan-Liverpool, ma nessuno dei 14 calciatori dei Reds scesi in campo la sera del 25 maggio 2005 è ancora in attività. Allargando lo sguardo alla panchina ecco che ci imbattiamo nel nostro Mister X, ancora in attività e a disposizione di Guardiola, presente in lista Champions. Si tratta di Scott Carson, secondo portiere del Liverpool da gennaio 2005 a gennaio 2006. All'epoca molto promettente, fu ingaggiato per fare da riserva a Dudek. E in quell'edizione della Champions League giocò una partita: Liverpool-Juventus del 5 aprile 2005, quarti di finale d'andata. La gara terminò 1-0 e indirizzò il passaggio del turno per la squadra di Benitez.