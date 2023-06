Del Piero con Guardiola a Istanbul: consigli Champions per City-Inter

ISTANBUL (Turchia) - Alessandro Del Piero è tra gli inviati speciali di Sky Sport per . La leggenda della Juventus ha avuto l'occasione di intervistare l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola chiedendogli come si gestiscono le emozioni dopo aver già vinto 2 trofei (Premier League ed Fa Cup) con ancora un terzo in palio: "Abbiamo avuto tanti giorni liberi dopo le vittorie, eravamo quasi stanchi di vederci dopo undici mesi (ride, ndr). Poi ci siamo ritrovati, abbiamo studiato l'Inter. C'è anche una questione fisica, le stagioni sono lunghe, è servita tranquillità. Siamo arrivati in albergo, abbiamo cenato insieme, tanta tranquillità, parlare poco e domani fare tanto" è stata la riposta dell'ex Barcellona. Il dialogo tra i due è proseguito anche a telecamere spente, infatti l'ex bianconero è stato visto dialogare, presumibilmente parlando di tattica da gesti che si vedono dal video social, proprio con il manager degli inglesi durante l'allenamento pomeridiano.