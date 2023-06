Aguero, scommessa incredibile e gaffe sul City campione in Champions

Diecimila dollari sulla vittoria del Manchester City con due o tre gol di scarto nella finale di Champions League contro l' Inter : li ha puntati Sergio Aguero , ex attaccante dei Citizens e della nazionale argentina, pubblicando la scommessa sul suo account twitter.

Aguero dice City campione: potenziale vincita da circa diecimila dollari

Potenziale vincita di diciannovemilasettecento dollari e clamorosa gaffe per Aguero, che alla vigilia della partita ha incitato gli uomini di Guardiola raggiungendoli sul campo nel corso della seduta di allenamento: inneggiando al City, il Kun, che ha fatto parlare recentemente di sé per la sua collezione di auto da sogno, ha infatti sbagliato tag all'interno del suo post collegandolo a un profilo che ne segue soli altri due e ha millenovantacinque follower, molti dei quali raccolti proprio in seguito alla svista di Aguero.