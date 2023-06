Del Piero e la finale di Champions: “Inter, era la peggiore gara del City”

Il Manchester City ha vinto la Champions League battendo l'Inter nella finale di Istanbul . La squadra di Guardiola ha trionfato grazie al gol decisivo di Rodri nel secondo tempo . Una delusione enorme per i calciatori nerazzurri , che hanno giocato una buona partita e hanno avuto diverse occasioni per pareggiare e portare la partita ai supplementari.

City-Inter, il commento di Del Piero

Alessandro Del Piero ha commentato così la vittoria del City in finale contro l'Inter: "Pep Guardiola ha vinto nella partita più brutta giocata dal suo Manchester City. Possiamo analizzare la partita in mille modi diversi, ma ci sono momenti in cui le cose girano a tuo favore e altri meno".