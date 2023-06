Anitta: chi è la cantante che ha illuminato la finale di Champions

Anitta , tra le artiste più famose al mondo, è stata la regina dello show nel pre-finale di Champions League , avvenuto il 10 giugno all' Atatürk Olympic Stadium di Istanbul . La popstar brasiliana si è esibita prima della partita Manchester City-Inter , incantando i presenti con la sua voce ed il suo sound.

Champions League, chi è Anitta

Nata e cresciuta a Rio de Janeiro, Anitta inizia a cantare da giovanissima, appena otto anni. Subito dopo il diploma si è fatta conoscere nel mondo della musica brasiliana, vincendo il premio come “miglior artista emergente”, assegnato dal principale organismo culturale del Brasile. Nel 2014 e nel 2015 vince gli Mtv Europe Music Awards come miglior artista brasiliana e nel 2015 lo stesso contest come miglior artista latino-americana.