Materazzi, da Berlino e Cardiff a... Istanbul: la reazione al ko Inter

TORINO - La vita è una ruota che gira, si sa. A volte, per uno strano meccanismo di compensanzione, vale il principio del "chi di spada ferisce, di spada perisce", celebre proverbio di matrice evangelica che dovrebbe suggerire di fare poco gli spavaldi con gli avversari nei periodi di gloria, perché presto potrebbero arrivare quelli più tristi. Meglio non esagerare, insomma, perché se oggi si è martello, domani si potrebbe essere incudine. Esattamente quello che è successo a Marco Materazzi, bandiera dell'Inter, che negli anni passati non aveva mai mancato di sottolineare il suo antijuventinismo militante, con tanto di ammissione di "godimento" per le ultime due finali di Champions League perse dalla squadra bianconera: "La rispetto ma sportivamente odio la Juventus. Io c'ero a Cardiff e a Berlino quando persero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto".