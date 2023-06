Il calcio italiano e le tre finali: l'onore è salvo ma occhio a illudersi

Ha vinto il City, ma non ha vinto da City: è una microscopica soddisfazione, ma l’Inter salva l’onore, che all’inizio non era affatto al sicuro, data la differenza tecnica, economica e tattica fra le due squadre. Infatti è strano vedere Pep Guardiola che vince di corto muso: con un golletto, pochi tiri in porta e molta capacità di soffrire nel finale. E non c’è soddisfazione, semmai un rimpianto urticante, nel realizzare che il conto delle occasioni vede in vantaggio l’Inter, a un soffio dal gol in almeno quattro occasioni, due delle quali clamorose per sfiga. L’esserci andati vicinissimo non frena le lacrime dei tifosi nerazzurri, ma ridimensiona la distanza che credevamo di avere dal calcio inglese e dalle corazzate europee in genere.