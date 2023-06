Guardiola, Julia Roberts ed il messaggio per la vittoria della Champions

Pep Guardiola ed i suoi idoli

Lo scorso 15 marzo Guardiola, dopo la vittoria sul Lipsia negli ottavi di finale, aveva svelato l'interesse e la passione per la celebre protagonista di Pretty Woman. "Vi svelerò un segreto. Qualsiasi cosa dovesse accadere quest'anno in Champions League, anche se la vincessi, anche se la vincessi tre volte di fila, sarei un fallito. Ho tre idoli nella mia vita: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Questi sono i miei tre idoli. Per Michael Jordan e Tiger Woods è ovvio il motivo. Ed anche per Julia Roberts", aveva detto Pep.