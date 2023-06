Guardiola torna dal suo Brescia dopo il triplete: serata amarcord

Da Manchester a Brescia . Nella sua amata Brescia . Pep Guardiola si è regalato una serata amarcord dopo aver vinto la Champions League con il City grazie al successo per 1-0 contro l' Inte r .

Una settimana dopo aver alzato la coppa dalle grandi orecchie al cielo di Istanbul, bissando l'impresa con il Barcellona nella stagione 2008/2009 e festeggiando il suo secondo triplete in carriera, l'allenatore dei Citizens ha fatto tappa in Italia.

Guardiola e Brescia, un legame indossolubile

Guardiola ha giocato nel Brescia dal settembre 2001 al luglio 2002 e dal gennaio al luglio 2003. Un periodo di tempo che gli è bastato per entrare nel cuore dei tifosi delle rondinelle e rimanere in quello dei suoi ex compagni di squadra che ieri sera lo hanno accolto a braccia aperte brindando ai suoi successi.