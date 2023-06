Inter e Milan multate dopo i derby di Champions League: il motivo

Inter e Milan, sanzioni dopo i derby di Champions

Entrambi i club sono stati infatti multati dall’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA a causa dei comportamenti delle tifoserie. Sanzione di 41.250 euro per l'Inter, 28.750 euro di ammenda per il Milan.

Nello specifico i rossoneri sono stati multati per quanto accaduto nella sfida di andata (giocata il 10 maggio e conclusasi con la vittoria dell'Inter per 2-0): 20.000 euro per il blocco delle vie di passaggio e 8.750 euro per l'accensione di fuochi d’artificio.

I nerazzurri invece sono stati multati per episodi avvenuti in entrambe le sfide, e nello specifico: sanzione di 3.750 euro per l'accensione di fuochi d’artificio nella gara di andata; 22.000 euro per il blocco delle vie di passaggio; 5.000 euro per l'invasione del terreno di gioco; infine 10.500 euro per l'accensione di fuochi d’artificio.