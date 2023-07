Rivoluzione Uefa, sì alle multiproprietà: cosa cambia in Europa

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Il club rossonero sarà iscritto senza problemi alla prossima Champions League, in quanto dalla CFCB (l'organo di controllo finanziario della Uefa) è arrivata la comunicazione che non c'è più nessun conflitto con la regola sulle multiproprietà: il fatto che i rossoneri e il Tolosa (qualificato in Europa League) appartengono entrambi al gruppo RedBird non rappresenta dunque un problema. Via libera anche ad Aston Villa e Vitória Sport Clube e a Brighton e Royal Union Saint Gilloise. A seguito dell'implementazione di modifiche significative da parte dei club e dei relativi investitori, la Prima Camera del CFCB ha accettato l'ammissione dei suddetti club alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24, rilevando che le squadre in questione si sono conformate alla regola della proprietà multi-club.