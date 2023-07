Nuova Champions, il quinto posto in Serie A può valere la qualificazione

TORINO - Sono tante le novità previste dalla riforma della Champions League a partire dalla stagione 2024/2025. Dopo lo stop alle retrocessioni in Europa League attraverso il terzo posto della fase a giorni, il cambiamento più evidente sarà il passaggio da 32 a 36 squadre , con quattro posti in più a disposizione rispetto al regolamento attuale. Ma come verranno distribuite le 4 caselle da assegnare?

A spiegare cosa accadrà è la Uefa che sui quattro posti aggiuntivi ha illustrato tre diverse modalità. Un posto aggiuntivo per la fase a girone unico sarà assegnato alla federazione in quinta posizione nella lista di accesso in base al ranking per Paesi Uefa. Un secondo posto aggiuntivo verrà assegnato a un campione nazionale, estendendo da quattro a cinque il numero di squadre qualificate attraverso i playoff del “percorso Campioni”. La vincitrice di un campionato non dovrà dunque passare attraverso i preliminari. Gli ultimi due posti, invece, saranno assegnati con una modalità che potrebbe interessare anche i club italiani.

Serie A, un posto in più per la Champions?

I restanti posti aggiuntivi nella fase a girone unico saranno riservati alle due federazioni con il ranking più alto i cui club affiliati avranno fatto registrare la migliore performance collettiva nella stagione precedente. Il posto aggiuntivo non ridurrà il numero di club in Europa League e Conference League, quindi queste due federazioni avranno diritto a una squadra in più ciascuna nella loro quota complessiva per le competizioni Uefa per club. Una chance da non sottovalutare per la Serie A. Probabilmente certo un posto per le inglesi, ma sul secondo posto a disposizione le italiane possono competere. Di seguito la top 5 del 2022/23: Inghilterra – 23.000; Italia – 22.357; Germania – 17.125; Spagna – 16.571; Belgio – 14.200. Dovesse essere replicata questa classifica, in Champions andrebbero la quinta di Premier e la quinta di Serie A con l’Italia che guadagnerebbe un posto aggiuntivo nella fase a girone unico della nuova Champions League.