“L’Arabia Saudita rivoluziona mercato e… calcio: sogno Champions League”

TORINO - Quando ci sono i soldi (e tanti) di mezzo, anche i confini geopolitici per come li conosciamo possono essere abbattuti. Si parla da tempo della possibilità che il calcio arabo, dopo tutti gli investimenti fatti nell'ultimo periodo, possa tentare di richiedere una sorta di wild card per far partecipare le sue squadre alla Champions League europea. Ecco, quella che sembrava essere solo una provocazione, adesso sta assumendo sempre più i connotati di un'ipotesi concreta. D'altronde, dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo lo scorso dicembre, tutto sembra possibile nel connubio tra Arabia Saudita e calcio.