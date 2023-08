Playoff Champions League, Rangers-Psv 2-2. Vincono Anversa e Copenaghen

GLASGOW (Scozia) - Primi tre match di andata della finale dei Playoff di Champions League per conquistare gli ultimi sei posti rimasti a disposizione nella fase a giorni 2023-2024. A Glasgow termina in parità la sfida tra Rangers e Psv che rimandano il verdetto al match in terra olandese.

Tante emozioni ad Ibrox con i padroni di casa che riescono ad andare avanti sul finire del primo tempo con Sima. La risposta ospite arriva all'ora di gioco con Sangarè, ma gli scozzesi hanno nuovamente lo spunto per riportarsi avanti con una invenzione di Dessers per Matondo che mette in rete il nuovo vantaggio al 78'. Passano solo due minuti ed è De Jong di testa a rimettere in equilibrio il risultato sul 2-2. Successi di misura invece per l'Anversa contro l'Aek Atene e per il Copenaghen, in Polonia, contro il Rakow. In Grecia la formazione belga ripartirà dalla rete di Janssen e dalla squalifica di Bataille (espulso al 51'), i danesi giocheranno con una rete di vanatggio il ritorno grazie all'autorete di Racovitan.

Champions League, le 26 squadre già qualificate.

Queste le 26 squadre già qualificate alla fase a gironi della Champions, le ultime 6 arriveranno proprio dai playoff. Per l'Inghilterra Arsenal, Manchester City, Manchester United e Newcastle, dalla Spagna ben 5 squadre con Atlético, Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad e Sevilla. Bayern, Dortmund, Lipsia e Union Berlin rappresenteranno la Bundesliga, mentre per la Serie A ci saranno Napoli, Inter, Lazio e Milan. Due squadre per Francia e Portogallo con Psg, Lens, Benfica e Porto. Le ultime cinque sono Feyenoord, Salisburgo, Celtic, Stella Rossa e Shakhtar Donetsk.