Sorteggi gironi Champions: data, orario e fasce, quello che c'è da sapere

La stagione 2023/24 è ormai iniziata, e come ogni inizio anno sportivo arrivano puntuali i sorteggi per la prossima Champions League : sarà il Manchester City , per la prima volta nella sua storia, a dover difendere il titolo, e fresca vincitrice anche della Supercoppa Europea contro il Siviglia.

La Uefa ha reso noti tutti i dettagli della competizioni: sorteggi, date, divisioni in fasce. Ecco quanto c'è da sapere sulla principale competizione europea.

Champions 23/24, domani i sorteggi

I sorteggi verranno effettuati nella giornata di domani, con l'evento che inizierà alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monaco. Come al solito sono 32 le squadre partecipanti, di cui 26 qualificate automaticamente e altre 6 attraverso gli spareggi (ieri di scena la prima tornata, con grande protagonista il Galatasaray, quest'oggi verranno stabilite le ultime tre squadre). Durante la cerimonia verranno eletti migliori giocatori e tecnici della passata stagione, sia maschili che femminili. Poi i sorteggi: stasera, dopo gli ultimi spareggi, verranno stabilite tutte le squadre partecipanti. Come di consueto, non sarà possibile avere in uno stesso raggruppamento due squadre della stessa nazione. Ad occupare la prima fascia all'interno degli 8 gironi saranno i vincitori dei 6 principali campionati europei, quindi Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Napoli, Psg e Benfica. A questi si aggiungono vincitori di Europa League e Champions, quindi Siviglia e ancora City. I Citizens sono già presenti come vincitori del campionato inglese, dunque l'ottava squadra ad occupare la prima fascia sarà il Feyenoord, squadra campione nazionale del settimo Paese classificato nel ranking UEFA. Napoli, dunque, ovviamente in prima fascia. Ma anche le altre italiane sanno già come si posizioneranno all'interno dei gironi...