Champions, Bonucci-Ancelotti contro il Napoli. Donnarumma-Tonali, è Milan!

"A volte ritornano". Prendiamo in prestito l'antologia di racconti di Stephen King, o per gli appasionati cinefili anche l'omonimo film, per raccontare quanto è successo nei sorteggi di Champions League . Napoli, Inter, Milan e Lazio hanno pescato dall'urna le prossime avversarie ai gironi nel percorso Europeo e, come ogni anno, c'è stata grande attesa per capire le formazioni da affrontare, i possibili incroci con quel pizzico di amarcord per rendere tutto ancor più magico.

Proprio i ritorni e gli incroci con il passato hanno giocato lo scherzetto nell'urna di Montecarlo per le squadre italiane: il Napoli ha ritrovato Ancelotti contro il Real Madrid e nell'Union Berlino anche Gosens e Bonucci, il Milan ha pescato Donnarumma (Psg) e Tonali (Newcastle), l'Inter sulla sua stradaha trovato il Salisburgo di Simic, figlio di Dario e difensore nerazzurro ai tempi di Lippi, e infine l'ultimo incrocio in salsa amarcord è Simeone dell'Atletico Madrid contro la Lazio, con cui ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa Uefa.

Donnarruma-Tonali, avversari Milan in Champions

Un girone di ferro quello del Milan in Champions: Psg, Dortmund e Newcastle le squadre che i rossoneri hanno trovato sulla loro strada in Europa. Un equilibrio sostanziale visto che, come le altre, anche la società milanese sul mercato si è rinforzata con una decina di acquisti fatti a fronte di una cessione importante, quella di Tonali proprio agli inglesi. E proprio Sandro farà il suo ritorno a San Siro a distanza di pochi mesi dal suo addio, preso male dai tanti supporters rossoneri ma, forse, già dimenticato dopo l'ottimo inizio di campionato in Serie A.

Non solo lui, perché dalla Francia è tornato a incrociare il Milan anche Donnarumma. Un addio diverso il suo, un po' più al veleno per le modalità: il mancato rinnovo e il saluto a parametro zero dopo mesi e mesi di silenzi e parole d'amore non rispettate. Destini diversi, addii diversi ma ora con un unico obiettivo quello di allontanare i ricordi e giocarsi sul campo il passaggio del turno e visto l'equilibrio del girone potrebbe essere incerto fino all'ultimo minuto. Incroci e ritorni che interessano anche il Napoli...