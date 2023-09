Manchester United-Bayern, in Champions il ritorno della battaglia infinita

Nemmeno nei suoi sogni più dolci Guardiola avrebbe immaginato un girone più abbordabile di quello che l’urna di Montecarlo ha riservato al suo Man City nella stagione in cui gli inglesi dovranno difendere quel titolo di campione d’Europa conquistato lo scorso giugno a Istanbul .

La sfida più complicata, almeno sulla carta, è quella con il RB Lipsia, squadra già affrontata negli ottavi della passata edizione e strapazzata al ritorno a Etihad con un 7-0 in cui Haaland - premiato a Montecarlo come miglior giocatore della scorsa edizione – riuscì a violare 5 volte i tedeschi.

City con Lipsia, Stella Rossa e Young Boys

Un Lipsia che rispetto alla scorsa stagione dovrà fare a meno di 3 fra i migliori giocatori della rosa a disposizione di Marco Rose: il centrale Gvardiol, venduto proprio al City e diventato il difensore più caro della storia, Szoboszlai, che già sta incantando al Liverpool e lo sfortunato Nkunku, nuovo attaccante del Chelsea. Le altre due squadre sorteggiate nel girone G sono i campioni di Serbia della Stella Rossa e quelli di Svizzera del Young Boys. Formazioni con qualche buona individualità, come l’attaccante ivoriano Jean-Krasso e lo svizzero Itten, ma che difficilmente potranno rappresentare un ostacolo per i campioni d’Europa. Dunque, cammino agevole per il City.

Il Manchester United becca il Bayern Monaco

Un po’ meno quello dei cugini dello United. La squadra di ten Hag è stata sorteggiata nel girone del Bayern a 65 anni dalla tragedia aerea di Monaco nella quale persero la vita 23 persone tra cui 8 giocatori Una sfida, quella fra le squadre più titolate d’Inghilterra e Germania, che è uno dei classici del calcio europeo. Nella mente dei tifosi dei Red Devils l’indimenticabile finale del 1999 al Camp Nou, quando il dream team guidato da Ferguson seppe ribaltare la rete di Basler grazie ai due gol segnati fra il 91’ e il 94’ da Sheringham e Solskjær. Nello stesso girone pure il Copenhagen e il Galatasaray di Icardi.