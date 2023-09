Sky e le Coppe europee: Mou scende in campo

Ha vinto tutti e tre i trofei europei per club - l’unico a riuscirci - e la sua immagine circola praticamente ovunque. Di José Mourinho si parla sempre, perché al di là della fede calcistica è un personaggio che fa discutere. Così il tecnico della Roma ha deciso di accettare una nuova sfida, stavolta in tv: lo Special One, infatti, è il testimonial della nuova campagna di Sky sulle grandi Coppe Europee, ideata dalla Sky Creative Agency e on air su tutti i principali canali televisivi e sulle piattaforme digitali. Le competizioni ripartiranno tra il 19 e il 21 settembre e l’iconico allenatore portoghese scende in campo per ricordare che Sky, anche per questa stagione, trasmetterà 121 delle 137 partite di Champions League, nonché tutte le partite di Europa League e di Conference League, con la possibilità di seguire tutti i match in contemporanea su Diretta Gol.