Champions, Xavi: "Barcellona primo del girone. Ferran Torres non sorprende"

"Dobbiamo fare un passa avanti in Champions League". L'obiettivo che ha dichiarato Xavi in conferenza alla vigilia della sfida contro l' Anversa ( nel girone H anche Porto e Shakthtar Donetsk ) è chiaro: " Arrivare tra le prime sedici perché abbiamo la rosa per competere con le migliori in Europa" dunque le avversarie sono state avvisate dal tecnico del Barcellona , che vuole migliorare quanto fatto nell'ultima edizione, eliminato alla fase a gironi da Bayern Monaco e Inter.

Al Camp Nou l'avversario di turno sarano i belgi dell'Anversa allenata anche da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Milan Van Bommel: "Ho grandi ricordi di lui anche come rivale. Sta facendo bene in Belgio: ha vinto il campionato e ora gli stanno dando continuità".

Barcellona-Royal Antwerp, le dichiarazioni di Xavi

L'analisi di Xavi è proseguita sull'Anversa: "Sono un avversario molto dinamico, forte fisicamente, i fianchi spiccano. Mescolano gioventù ed esperienza. Hanno un buon portiere. Gli abbiamo analizzati per bene ma senza essere ossessionati. Vogliamo dare continuità all'ottimo momento che stiamo vivendo. Questa è la stagione in cui vogliamo fare il salto di qualità, nel gioco e nei risultati. L'anno scorso abbiamo giocato bene, ma i risultati non sono stati sufficienti. Ci siamo rafforzati bene, ma dobbiamo dimostrarlo. Non si tratta di parole, ma di fatti".

Ancora sulla Champions: "L'anno scorso non è andata bene ma a me piacciono le sfide e ora è il momento di migliorare. Da chi ho imparato? In termini di gestione del gruppo e di motivazione, quello da cui ho imparato di più è Luis Aragones". Sul modo di giocare: "Non abbiamo cambiato niente rispetto all'anno scorso. Posso cambiare i giocatori ma il sistema è rimasto quello così come il modo di attaccare". L'allenatore ha esaltato Ferran Torres e coccolato Joao Felix...