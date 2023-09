Champions, Guardiola punta forte sull’Inter: “Tornerà in finale”

"Difendere questo titolo sarà più facile che vincerlo per la prima volta". Josep Guardiola ha esordito così nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa di domani, martedì 19 settembre all'Etihad Stadium. L'allenatore spagnolo del Manchester City si è soffermato sulla vittoria della scorsa Champions e sull' Inter : "Guardate cosa è successo alla squadra che abbiamo battuto: in Serie A ha vinto il derby 5 a 1 ".

E ha continuato: "Ho sempre saputo che stavamo affrontando una squadra incredibilmente forte. Lo hanno dimostrato, dandoci del filo da torcere e la nostra vittoria è stata sofferta. La moneta è caduta a nostro favore, ma la sensazione che ho io è che l'Inter sia una seria candidata a tornare in finale".

Manchester City-Stella Rossa, le dichiarazioni di Guardiola

"Non sarà una partita semplice" ha affermato Guardiola, perché "Ho visto il modo di giocare di Bakhar la scorsa stagione con il Maccabi Haifa in un gruppo difficile con Juventus, Psg e Benfica. Li abbiamo analizzati contro Messi, Mbappé e Neymar e sono rimasto molto colpito dal coraggio e dall'audacia di giocare contro di loro. Dobbiamo essere in grado di leggere bene cosa dobbiamo fare domani, sono una squadra veloce e con un'ottima transizione offensiva".

Dalla sfida di campo ai ricordi passati proprio sulla Stella Rossa: "Ricordo quando ero un ragazzino, Maradona che giocava lì con il Barcellona e che fece un gol calciando la palla sopra il portiere. È un ricordo fresco nella mia memoria e la squadra fantastica e anche l'atmosfera di Belgrado. Sono Paesi bellissimi e hanno una mentalità incredibile. Tutti gli atleti sono incredibili: dalla pallanuoto fino a Djokovic... le scuole hanno qualcosa di speciale". In chiusura sulle assenze del Manchester City: "Stones, Grealish e Kovacic non credo che ce la faranno e vedremo se potranno giocare poi, contro il Nottingham Forest. Abbiamo dimostrato che possiamo cavarcela bene anche senza di loro, ma io spero che recuperino presto".