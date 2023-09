Diretta Lazio-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Lazio-Atletico Madrid su Tuttosport.com

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid: diretta tv e streaming

La prima sfida della fase a gironi della Champions League della Lazio è in programma contro l'Atletico Madrid allo stadio Olimpico alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.

Lazio-Atletico Madrid: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Witsel, Javi Galan, Kostis, Lino, Cala, Guerrero, Correa, El Jebari.

Indisponibili: De Paul, Depay, Lemar, Koke, Mandava, Soyuncu, Vitolo.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Assistenti: Klancnik-Kovacic. Quarto ufficiale: Obrenovic. Var: Kajtazovic. Ass. Var: Dankert (Germania).

