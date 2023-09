Now è adesso, subito, ora! Il cammino in Europa delle italiane

TORINO - Al via la campagna di NOW dedicata alla partenza delle competizioni Uefa 2023/2024, con la Champions League (121 partite su 137), la Europa League e la Conference League. Prende il via oggi la campagna Uefa Champions League NOW, con i 4 giocatori rappresentativi delle 4 squadre italiane nel ruolo di protagonisti della campagna. Schierati in prima linea, fieri dei colori della propria maglia e pronti a fare la differenza: Giovanni Di Lorenzo (capitano del Napoli), Davide Calabria (capitano del Milan), Hakan Calhanoglu (Inter) e Ciro Immobile (capitano della Lazio) impegnati in campo con le proprie squadre nella massima competizione europea per club, da vivere in streaming su NOW. Con NOW, spazio anche alle altre squadre italiane con tutte le partite in UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League di Roma, Atalanta e Fiorentina.