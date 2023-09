Real-Union, Ancelotti: "Modric titolare. City favorito? La Champions è strana..."

Il Real Madrid è pronto a fare il suo esordio stagionale in Champions League . Nella giornata di domani, mercoledì 20 settembre, i blancos scenderanno in campo al Bernabeu contro la novità Union Berlino : "Avversario ben organizzato e forte" ha anticipato Carlo Ancelotti in conferenza alla vigilia.

L'allenatore ha parlato di tanti aspetti in vista di questa nuova stagioe europea e soprattutto si è sbilanciato dando qualche indicazione di formazione in vista della sfida contro i tedeschi.

Real Madrid-Union Berlino: pronostici e quote, cosa giocare

Real Madrid-Union Berlino, conferenza Ancelotti

"Modric domani sarà titolare". Non dovrebbe essere una novità questa, ma di fatto per come è iniziata la stagione del Real Madrid la è eccome. Il tecnico si è soffermato sul croato: "Ho un rapporto personale molto buono con lui, ma può capitare che non giochi più come prima". Dal centrocampista ai problemi occorsi a Carvajal: "Farà degli accertamenti perché ha un sovraccarico muscolare. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma al suo post ci sarà Lucas Vazquez". Sull'Union Berlino: "Dovremo avere intensità. Si tratta di un avversario nuovo, ma se sono qui è perché hanno fatto molto bene nella passata stagione. Li abbiamo studiati attentamente e anche se non hanno grandi individualità sono un ottimo collettivo".

Dal campo agli obiettivi: "La Champions è speciale e non vediamo l'ora di iniziare. Possiamo dire, senza pressioni, che vogliamo essere tra le prime quattro ed è un obiettivo che possiamo raggiungere. City? Hanno una rosa molto forte, ma la competizione alla fine riserva sempre grandi sorprese. Nessuno parte favorito, ma loro sono i campioni...". Sulle condizioni della squadra: "Guler sta meglio e si sta riprendendo. Da lunedì tornerà in gruppo". In chiusura sul caso nel calcio femminile spagnolo: "Ho massimo rispetto e non ho altro da aggiungere".