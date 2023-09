Tuchel, conferenza Bayern: "Cosa temo dello United. La finale del '99..."

Esordio in Champions League per il Bayern Monaco . I bavaresi sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Leverkusen , e proveranno subito a rifarsi in Europa. Davanti non un avversario banale: il Manchester United .

Una sfida dal sapore nostalgico, che rievoca la finale del 1999 vinta dai Red Devils nel finale e rimasta nella storia. Lo United di oggi, però, è molto differente, e in un periodo tutt'altro che semplice. Nonostante ciò, per Thomas Tuchel resta una squadra forte e con ottime individualitàm così come ammesso nella conferenza stampa della vigilia.

Bayern Monaco-Manchester United, parla Tuchel

Così il tecnico tedesco ha presentato la sfida di domani con i Red Devils: "I risultati finora non dicono molto di loro. Possono contare sul loro eccellente gioco di transizione, con Bruno Fernandes, Marcus Rashford e ora anche Hojlund in attacco. Non possiamo staccare assolutamente la spina. Il loro inizio di stagione è stato insoddisfacente, ma contro il Brighton avrebbero potuto passare subito in vantaggio. Non sono mai stati fuori dal gioco. Lo United è sempre pericoloso, ha molta qualità individuale".

Sulla finale del 1999 e il girone: "Bayern Monaco contro United è una partita importante. Sono due grandi club d'Europa. Vogliamo vivere questa rivalità sportiva e essere leader, per trascinare con noi i nostri tifosi. Nel 1999 il Bayern ha avuto un numero pazzesco di occasioni per il 2-0. Poi il pareggio è venuto fuori dal nulla. È stata una partita davvero unica, una di quelle che molti tifosi non dimenticheranno mai. A volte quelle esperienze ti fanno venire la fame, tanto da vincere la Champions League due anni dopo. È una delle competizioni più difficili che si possano giocare, ma anche la più bella. È un'altra cosa. È un privilegio per me parteciparvi regolarmente. La pressione è particolarmente piacevole in Champions League. È sempre una sfida, compreso il girone. Domani inizieremo con una partita assolutamente al top, ma il gruppo resterà complicato e dovremo concentrarci fino alla fine. Vogliamo dare il massimo in ogni competizione per restarci il più a lungo possibile".