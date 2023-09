Inzaghi, conferenza Real Sociedad-Inter: "Calhanoglu ko? Credo in Asllani"

"Guardiola dice che siamo favoriti? Le parole di Pep fanno piacere . Sappiamo come sia andata la finale, un episodio avrebbe potuto cambiare quella partita. Ci ha lasciato qualcosa di speciale. Il percorso fatto è stato un onore. Ora ricominciamo, contro una squadra forte, in un campo caldo. Volevo evitare Sociedad e Newcastle dalla quarta fascia, ma ce la giocheremo come l'anno scorso, sapendo che sarà difficile ripetere quanto fatto, ma che vogliamo riprovarci. Sarà difficile rifare quanto fatto, ma ci proveremo".

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Real Sociedad valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Su Calhanoglu out: "È un'assenza importante. Con così tante partite ravvicinate qualche stop può capitare. Ho tanti giocatori a disposizione. Asllani è importante, molto richiesto ma che abbiamo deciso di tenere con noi. Ci crediamo tanto ed è pronto per giocare titolare in partite così. Domani, dopo il risveglio muscolare, farò le mie scelte".

Su Milan, Champions e Real Sociedad

"Il derby? Abbiamo rivisto il match, visto le cose fatte bene e quelle che potevamo fare meglio, come in tutte le gare. Sappiamo che è stata una grandissima serata per tutti noi, però come accade spesso è il passato. Ora conta la gara di domani, sarà una partita intensa, un test molto difficile per noi. L'Inter sembra più forte mentalmente, dipende dal percorso dell'anno scorso? Senz'altro, il percorso che abbiamo avuto ci ha aiutato. Abbiamo fatto due anni importanti in Champions, come merita questo prestigioso club dove lavoriamo. Quello che ci ha lasciato lo scorso anno la Champions è qualcosa di speciale: io l'abbraccio della finale con i nostri tifosi non lo scordo facilmente, così come le serate di San Siro, nella semifinale del derby, col Porto, col Benfica. È stata una bellissima cavalcata, senza dimenticare quel girone difficile che abbiamo dovuto superare. Adesso arriva il difficile, però i ragazzi sanno che lavorando tutti insieme possiamo fare ottime cose", aggiunge Inzaghi.