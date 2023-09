Ten Hag su United-Bayern: le condizioni di Hojlund, Maguire e gli infortuni

Il Manchester United di Ten Hag esordirà in Champions League contro il Bayern Monaco di Tuchel ( qui la conferenza stampa ). Un match complicato, contro una delle candidate alla vittoria, per cercare di dimenticare la pessima partita giocata contro il Brighton di De Zerbi. L'allenatore dei Red Devils ha presentato la sfida nella classica conferenza stampa alla vigilia del match.

Bayern Monaco-Manchester United, conferenza Ten Hag

Queste le parole di Ten Hag, che ha esordito parlando di Maguire: "Ha avuto qualche problema e dobbiamo vedere quanto è grave. Ha finito l'allenamento, ma non ha potuto viaggiare. Abbiamo ampliato la rosa per queste emergenze, la squadra può gestirla". Su Hojlund: "Siamo contenti di Rasmus. Ovviamente le prime partite era infortunato. Ha giocato contro l'Arsenal e il Brighton. È un grande talento e contribuirà al nostro gioco. Su questo siamo fiduciosi". L'allenatore ha raccontato anche del suo passato al Bayern Monaco: "Sono stati anni fantastici per me. Mi è piaciuta la mentalità del Bayern. Abbiamo avuto anni fantastici. Soprattutto il primo anno siamo stati campioni. La seconda stagione abbiamo avuto la sfortuna di non essere promossi. È stata un'esperienza molto bella e divertente."

Poi un'analisi generale dal suo arrivo ai Red Devils: "Dall'inizio della scorsa stagione non credo di aver mai iniziato con, a mio avviso, l'undici titolare migliore. Ci sono sempre stati infortuni. Abbiamo sempre ottenuto risultati a parte il periodo in cui ci troviamo adesso. Mi piacciono queste situazioni perché devi gestirle e sapere cosa fare, e questo significa concentrarsi sul processo". Sui numerosi infortuni: "Nel calcio di alto livello gli infortuni arrivano sempre perché viviamo al limite. Naturalmente analizziamo il motivo per cui accadono queste cose, ma dobbiamo anche occuparci degli effetti. Dobbiamo capire trarre il meglio da questa situazione. Dobbiamo fare il passo successivo, integrando Rasmus Hojlund e Sergio Reguilon."