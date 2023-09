Rudi Garcia e Braga-Napoli: Champions è diversa, De Laurentiis tranquillo

"Il campionato è una competizione, la Champions League un'altra. Siamo a Braga per vincere, senza pensare al quinto posto in classifica in campionato. Siamo solo all'inizio e c'è tempo per rimediare". Lo ha dichiarato Rudi Garcia , in conferenza stampa, alla vigilia del debutto in Champions League sul campo del Braga .

Il tecnico degli azzurri ha aggiunto: "Non lo sento né più né meno rispetto al solito. L'ho chiamato domenica e mi ha richiamato due giorni dopo. L'ho sentito anche stamattina. Io sono sereno e tranquillo, per come la vedo io lo è anche lui. Lo sembra. Chiedetelo a lui. Cosa non funziona nel Napoli? Dobbiamo essere più efficaci, non abbiamo preso la porta nelle ultime due gare. Dobbiamo essere in grado di finire le sfide senza prendere gol. Analizzando le statistiche abbiamo subito otto tiri in porta e cinque gol presi. Non difendiamo così male ma qualcosa va migliorato".

Napoli, le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa

"Tutta la rosa è importante. Come abbiamo visto nelle prime partite i risultati non si ottengono solo con gli undici titolari. Speriamo che Khvicha domani si sblocchi. Lui è diverso, è stato frenato un po’ nella preparazione. Ci ho parlato perché voglio che sia tranquillo. Lui non vede l’ora di essere decisivo e di fare gol, io credo che l’unico modo per farlo è stare tranquillo. Sogniamo di giocare la Champions, queste serate sono fatte per grandi giocatori e Kvara è uno di loro. Osimhen ha iniziato bene, con due gol in tre partite, poi non ha segnato ma speriamo che lo faccia domani" ha spiegato Rudi Garcia. Infine, ha concluso: "Vogliamo vincere con determinazione, ambizione e fiducia. Il Braga ha delle qualità e conosciamo bene anche alcuni giocatori. Noi però vogliamo iniziare bene il girone ed essere continui dal primo all’ultimo minuto. Dobbiamo portare a casa tre punti”.