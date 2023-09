Diretta Braga-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli fa il suo esordio stagionale in Champions League sul campo del Braga nel gruppo C, girone che lo vede impegnato anche contro Real Madrid e Union Berlino .

I Campioni d'Italia vogliono partire col piede giusto nella massima competizione europea per mettere a tacere le recenti polemiche dopo le ultime due giornate di campionato dove sono reduci dal pari di Genova, preceduto dalla sconfitta interna contro la Lazio. Il Braga si presenta a questa sfida dopo la sconfitta in casa della Farense per 3-1: in classifica, la squadra di Artur Jorge è ottava a quota 7 punti. In conferenza stampa, Rudi Garcia si è detto fiducioso per la gara e ha dichiarato: "Il campionato è una competizione, la Champions League un'altra. Siamo a Braga per vincere, senza pensare al quinto posto in classifica in campionato. Siamo solo all'inizio e c'è tempo per rimediare".

Dove vedere Braga-Napoli: diretta tv e streaming

La prima sfida della fase a gironi della Champions League del Napoli è in programma contro il Braga all'Estadio Municipal alle ore 21. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su Now e Infinity+.

Braga-Napoli: le probabili formazioni

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Josè Fonte, Paulo Olivera, Marin; Moutinho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge. A disposizione: Hornicek, Piago, Mendes, Saatci, Borja, A. Horta, Castro, Zalazar, Vitor Carvalho, Soumare, Lopes, Banza, Djalo. Indisponibili: Niakate. Squalificati: -.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin. Indisponibili: Gollini. Squalificati: -.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Assistenti: Zeinstra-Balder

IV uomo: Nagtegaal

Var: Higler

Avar: Dieperink

