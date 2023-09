Muro Bonucci, esordio da applausi con l’Union: il Real passa solo al 94’

Leonardo Bonucci ha fatto il suo esordio con la maglia dell' Union Berlino in Champions League in casa del Real Madrid . La squadra dell'ex Juventus , che ha lasciato i bianconeri tra le polemiche nell'ultima sessione di mercato, è uscita sconfitta con il risultato di 0-1 dal Santiago Bernabeu . I Blancos hanno trovato il gol della vittoria solo nei minuti di recupero al 94' con il solito Jude Bellingham dopo una grande partita difensiva dei tedeschi. Il difensore azzurro è partito titolare ed è uscito dal campo all'80' dopo aver fornito una prova solida e attenta: da segnalare il grande anticipo su Rodrygo in area al 74'.

Bonucci: "Ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Al termine della sfida l'ex difensore della Juventus ha commentato la prestazione della sua nuova squadra: "Vogliamo crescere giorno dopo giorno, questa squadra arriva da un percorso incredibile dalla Bundes 2 fino alla Champions League. Dobbiamo continuare così, sappiamo che i nostri valori sono quelli di lottare su ogni pallone e giocare l'uno per l'altro. Facendo così ci toglieremo grandi soddisfazioni". Infine, una battuta sulle difficoltà con la lingua tedesca: "È difficile, per ora con l'inglese ce la caviamo...". Successivamente, Leo ha voluto condividere un messaggio di incoraggiamento per la sua squadra tramite il suo profilo Instagram: "Profondo rammarico per la sconfitta, ma questo esordio in Champions ci dà grande forza per la nostra stagione".