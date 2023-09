Barella espulso, anzi no: l’arbitro Oliver e Real Sociedad-Inter

Episodio da moviola nel secondo tempo di Real Sociedad-Inter. Al 66’ Nicolò Barella si becca il rosso diretto per aver - nelle intenzioni dell’arbitro Oliver - calpestato Brais Mendez che si trovava a terra. Il centrocampista nerazzurro, visibilmente contrariato dalla decisione del direttore di gara del famoso Real Madrid-Juve, sembra sicuro di sé e lo invita ad andare a rivedere l’azione al monitor. Passano un paio di minuti e dopo l’on field review, il fischietto inglese revoca il cartellino rosso nei confronti di Barella, che non viene nemmeno ammonito, ravvisando la non volontarietà del giocatore.