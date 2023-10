Inter-Benfica, arbitra Makkelie: ricordate gli episodi di Morata e Ronaldo?

Dopo il pareggio per 1-1 al debutto contro la Real Sociedad, l' Inter di Simone Inzaghi non può permettersi altri passi falsi e martedì alle 21 ospita al Meazza il Benfica nel secondo turno della fase a gironi di Champions League . A dirigere il match tra i nerazzurri e i portoghesi sarà l'olandese Danny Makkelie , coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto ufficiale Allard Lindhout, al Var Rob Dieperink, anche lui olandese, mentre l'assistente al Var sarà lo sloveno Nejc Kajtazovic. In contemporane, al Maradona si sfideranno Napoli e Real Madrid . Il big match tra gli azzurri e i Blancos è stato affidato al fischietto francese Clément Turpin , che sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Alexis Auger. Quarto ufficiale Stéphanie Frappart, al Var Jérôme Brisard e assistente video Benoît Millot.

Makkelie, i precedenti con l'Inter e le italiane

Il 40enne di Willemstad ha arbitrato quattro volte l'Inter, con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte. Doppio ko per 3-2 nella stagione 2019-20 nella sfida di Dortmund contro il Borussia e nella finalissima di Europa League contro il Siviglia. Sono più recenti i due successi, arrivati sempre nella fase a gironi di Champions League, nel 2020 e 2021, contro Borussia Moenchengladbach (3-2) e Sheriff Tiraspol (3-1). L'olandese ha anche arbitrato tre volte Juve e Roma, due volte il Milan e in un'occasione l'Atalanta. In particolare si ricordano i tre gol annullati a Morata in un Juve-Barcellona della stagione 2020-21 e la mancata convalida del gol di Cristiano Ronaldo nel match contro la Serbia (2-2) valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar che mandò su tutte le furie il portoghese.

Siviglia-Juve a Makkelie: tre gol tolti a Morata e rete fantasma di Ronaldo

Napoli, il bilancio con Turpin

Sono invece tre le gare del Napoli dirette da Turbin. La prima addirittura nella fase a gironi dell'Europa League 2012-13, con gli azzurri che ebbero la meglio sull'AIK Solna per 4-0 - tipletta e uniche reti sotto al Vesuvio per Edu Vargas, completò il tabellino Dzemail -. Altra vittoria, stavolta in Champions League nel 2019, contro il Red Bull Salisburgo (3-2) e ko due stagioni fa a Mosca contro lo Spartak (2-1). Il 41enne di Oullins ha anche diretto cinque volte l'Inter, quattro il Milan, tre la Roma, due Lazio e Juve e una Udinese e Atalanta. Designato per la finale di Europa League 2021 tra Villarreal e Manchester United e l'anno successivo per quella di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, la scorsa stagione ha arbitrato l'euroderby di ritorno tra Inter e Milan.