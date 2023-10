Champions in tv: ecco la gara che verrà trasmessa in chiaro, il quadro completo

Manca poco all'avvio del secondo turno della fase a gironi di Champions League, l’ultima edizione che si giocherà con l'attuale formula, prima dell’introduzione del girone unico a 36 squadre. Per quanto riguarda le emittenti televisive, questa è l'ultima stagione che vede Sky e Mediaset come broadcaster principali e Amazon, che trasmette invece un match a turno in esclusiva. Tra domani e mercoledì, vedremo il Napoli impegnato in casa contro il Real Madrid, l'Inter a San Siro contro il Benfica, la Lazio ospite del Celtic e il Milan nell'insidiosa trasferta di Dortmund. In chiaro, verrà trasmessa Inter-Benfica su Canale 5 martedì sera alle ore 21.