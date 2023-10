Garcia, conferenza Napoli-Real: Kvara ha ritrovato fiducia, su Ancelotti...

" La Champions è la competizione più bella , è sempre un momento speciale per noi. La musichetta ti dà la carica e ti fa prendere consapevolezza del fatto di esserci. Il Napoli deve giocarla ogni anno . Ora pensiamo alla sfida col Real , ma non dimentichiamoci che è il campionato che ci porta qui e con le ultime due partite siamo rientrati tra le prime 4, ora possiamo concentrarci su questa grande sfida. Il Real è uno dei club più grandi al mondo, con un palmares unico. Conosco e apprezzo Ancelotti come tutti voi , hanno ancora una decina dei giocatori che vinsero due anni fa, ma noi vogliamo entrare in campo e fare di tutto per vincere". Sono le parole del tecnico del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia della sfida, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, contro il Real Madrid .

Sul momento del Napoli e Kvaratskhelia

"Ci vuole cuore e sicuramente ce l'avremo. Però ci vuole anche la testa, perché ci saranno momenti in cui dovremo essere bravi a capire se spingere oppure impedire al Real di esibire le sue qualità. Non abbiamo inziato male, abbiamo vinto le prime due e abbiamo continuato ad avere il miglior possesso della Serie A. Poi ci sono gli episodi, i gol che non arrivano, i palloni che sbattono sul palo ed escono invece di sbattere sul palo ed entrare. Kvaratskhelia ha ritrovato fiducia, ha ritrovato il gol che gli mancava. Era troppo concentrato sul ritrovare il gol, ora è più sereno. Ci mancava il gol e il gol sui calci piazzati, ora li abbiamo ritrovati, ma non è cambiato molto da prima", prosegue Garcia.

Su Bellingham e Joselu

"Bellingham? Loro sono stati bravi a sopperire alla partenza di Benzema prendendo un giocatore con un ruolo diverso, ma comunque molto forte. Però non posso pensare solo a un solo a lui, hanno preso anche Joselu per esempio. Hanno giocatori forti tecnicamente, ma anche potenti fisicamente e forti sui calci piazzati. Sono una squadra completa, ma noi siamo forti in tutti i reparti. Sarà una sfida su tanti piani, per avere l'ambizione di vincere dovremo essere umili e mettere in campo il 120%", prosegue Garcia, che parla anche del precedente ai tempi della Roma e dei punti di forza del Real Madrid...